Lanazione.it - Rottura tubo a Campi Bisenzio, rischio mancanza d’acqua anche a Prato e Signa

Leggi su Lanazione.it

, 5 aprile 2025 – Disagi in vista per i residenti di, main alcune zone limitrofe dei comuni di, dove nelle prossime ore si potrebbero verificare mancanzeo cali di pressione a causa delladi una tubazione dell’acquedotto. A comunicarlo è Publiacqua, che spiega come il guasto sia stato provocato da una ditta esterna impegnata in lavori sui sottoservizi di altre società. Il danno riguarda una conduttura di grandi dimensioni e la riparazione, già in corso, non potrà concludersi prima del tardo pomeriggio o della serata. «I nostri tecnici sono già al lavoro per il ripristino – fa sapere Publiacqua – ma trattandosi di una tubazione importante, servirà tempo per completare l’intervento». Non è l’unico episodio simile accaduto in questi giorni.