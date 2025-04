Incendio di rifiuti nel Salernitano evacuate 16 famiglie

Incendio di vaste dimensioni è divampato in via Ferraris a Scafati (Salerno) all'interno di un deposito di rifiuti. Le fiamme si sono propagate nel giro di poco, causando anche una densissima colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza e dall'autostrada. Sul posto sono intervenute quattro autobotti dei vigili del fuoco ed i carabinieri della Tenenza di Scafati. Già interessata anche l'Arpac che dovrà effettuare i rilievi necessari a capire l'entità del danno in termini ambientali. Non si registrano feriti o intossicati ma, a scopo precauzionale, sono state evacuate due palazzine che di trovano nelle vicinanze per un totale di 16 nuclei familiari. Il sindaco Pasquale Aliberti, attraverso i social, ha consigliato ai cittadini di "disattivare gli impianti di areazione e condizionamento, chiudere gli infissi e sciacquare bene frutta e ortaggi".

