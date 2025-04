Trani incidente mortale | mamma e figlia vittime due feriti In serata

Due donne, madre e figlia di 62 e 32 anni, sono morte e altre due persone sono rimaste ferite. Incidente per cause da dettagliare in serata sulla Andria-Bisceglie, in territorio di Trani. Due automobili si sono scontrate frontalmente.

