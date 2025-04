Tvplay.it - Dall’Inter al Milan, trasferimento surreale: i dettagli

Leggi su Tvplay.it

Nella giornata odierna Inter escenderanno in campo con obiettivi e ambizioni diverse in chiave campionato: le ultime. Poche ore e l’Inter di Simone Inzaghi affronterà il Parma al Tardini in un match molto importante ai fini del campionato. Con una vittoria i nerazzurri si porterebbero cosi a +6 in classifica sui rivali e potrebbero provare ad allungare, complice la difficile trasferta di lunedi del Napoli, impegnato in quel di Bologna.al: i(Lapresse) TvPlayStasera poi scenderà in campo ildi Sergio Conceicao che ospiterà a San Siro la Fiorentina in quello che – ad ogni modo – resta comunque uno scontro in chiave Europa, almeno Europa League. Un risultato negativo spegnerebbe qualsiasi speranza per il campionato con i rossoneri che dovrebbero salutare in anticipo ogni speranza e rincorrere l’obiettivo solo mediante la Coppa Italia.