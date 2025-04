Pianetamilan.it - Milan, Serie A: il calendario della corsa per l’Europa | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Dall'Atalanta alpassando per la Juve, ecco le sfide dei prossimi due mesi nelper i posti europeiScontri diretti, match in casa e trasferte: così si compone ilper l'Europa. In Champions League andranno le prime quattro, in Europa League il quinto in classifica e la vincitriceCoppa Italia e in Conference League il sesto. Dall'Atalanta alpassando per la Juve, ecco le sfide dei prossimi due mesi neldi Gazzetta.it.