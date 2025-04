Sport.quotidiano.net - Basket Serie A: le gare della 25esima giornata e dove vederle in tv

Bologna, 5 aprile 2025 – Si avvicina sempre più al rettilineo conclusivo la stagione regolare del campionato diA diche riprenderà quest’oggi con i due anticipi di un 25° turno che, al pari del precedente, sarà spalmato su ben tre giorni. Si partirà con il primo anticipo alle ore 20 (la gara sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2) con il match in programma alla ‘Il T Quotidiano Arena’ tra la Dolomiti Energia Trentino padrona di casa e la Givova Scafati: i bianconeri si presentano alla palla a due dopo il passo falso contro Brescia, ma non sta certo meglio Scafati che non trova la via del successo dall’8 febbraio scorso (i campani hanno poi rimediato cinque ko di fila). Ci sarà però una novità nello scacchiere di coach Marco Ramondino, che in settimana ha ufficializzato l’ingaggioguarda Luka Sakota, arrivata per prendere il posto di Rob Gray.