Daredevil | Born Again ha appena dato al Kingpin un erede

All'ombra di Fisk, il giovane assistente alla campagna elettorale Daniel Blake (Michael Gandolfini) si è dimostrato un devoto accolito, imparando con entusiasmo i metodi di potere e persuasione del Kingpin. Fin dai primi episodi, l'entusiastico sostegno di Daniel a Fisk appare genuino e allo stesso tempo preoccupante, poiché la sua ammirazione per l'efficienza e la risolutezza di Fisk rivela una pericolosa attrazione per gli approcci autoritari. Con l'avanzare della stagione, l'incrollabile lealtà di Daniel e la sua disponibilità a superare i limiti etici per Fisk diventano sempre più problematici.

