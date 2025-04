Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Bettiol costretto a disertare il Giro delle Fiandre

Castelfiorentino,5 aprile 2025 - Domani domenica si corre il, ma purtroppo il Campione Italiano Albertoche vinse questa gara monumento nel 2019 non potrà essere al via. Nell’ultima gara di preparazione, la Dwars door Vlaanderen, l’atleta di Castelfiorentino si è fermato dopo 40 km, e 24 ore dopo è arrivato l'annuncio ufficiale della sua assenza al. Albertonon sarà al via, in quanto al campione toscano è stata diagnosticata un'infezione polmonare da clamidia pneumoniae. “È un colpo grave che non ci voleva – ha detto- questa gara significava molto per me ed era uno dei grandi obiettivi della stagione, soprattutto indossando la maglia tricolore. Di recente mi sentivo stranamente debole e gli esami medici hanno confermato questa infezione.