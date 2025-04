Elezioni il Pd presenta la squadra per Ravenna | tutti i nomi

Ravenna, 5 aprile 2025 - È stata presentata questa mattina la lista dei candidati del Partito Democratico alle prossime Elezioni comunali. Un gruppo eterogeneo e rappresentativo di tutto il comune, espressione di diverse generazioni, con storie e professionalità differenti, provenienti dal mondo del lavoro, della cultura, dell’associazionismo. Una squadra a sostegno del progetto di Alessandro Barattoni, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra. “Il Partito Democratico ha scelto di esserci in modo capillare - ha spiegato il segretario comunale del Pd, Lorenzo Margotti -, andando in ogni angolo della città e del forese, non solo per raccontare un programma, ma per continuare ad ascoltare, discutere, costruire. È questo il nostro modo di fare politica: concreto e partecipato. Lo facciamo con la forza di una comunità politica viva che ha radici solide e guarda lontano. Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, il Pd presenta la squadra per Ravenna: tutti i nomi Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 5 aprile 2025 - È statata questa mattina la lista dei candidati del Partito Democratico alle prossimecomunali. Un gruppo eterogeneo e raptivo di tutto il comune, espressione di diverse generazioni, con storie e professionalità differenti, provenienti dal mondo del lavoro, della cultura, dell’associazionismo. Unaa sostegno del progetto di Alessandro Barattoni, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra. “Il Partito Democratico ha scelto di esserci in modo capillare - ha spiegato il segretario comunale del Pd, Lorenzo Margotti -, andando in ogni angolo della città e del forese, non solo per raccontare un programma, ma per continuare ad ascoltare, discutere, costruire. È questo il nostro modo di fare politica: concreto e partecipato. Lo facciamo con la forza di una comunità politica viva che ha radici solide e guarda lontano.

Elezioni, il Pd presenta la squadra per Ravenna: tutti i nomi. Elezioni regionali, il Pd presenta i candidati: ecco chi sono. Elezioni regionali, il Pd ravennate indica le grandi sfide: "Sanità, transizione energetica e piani per la ricostruzione". Europee, Schlein: “Una squadra meravigliosa. Insieme l’alternativa c’è, da domani” – VIDEO. Il Pd Osimo presenta la squadra per le elezioni. Elezioni Comunali, il PD presenta la squadra: “Competenza e professionalità per far tornare Campobasso centrale”. Ne parlano su altre fonti

Elezioni, il Pd presenta la squadra per Ravenna: tutti i nomi - In vista delle amministrative di fine maggio. Il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Barattoni: "Offriamo idee, energie e persone all’altezza delle sfide che abbiamo davanti” ... (msn.com)

Elezioni, D'Angelo (Pd) a Telenord: "Con Silvia Salis per ridare speranza a Genova, con un modello vincente di coalizione" - "Dobbiamo tornare a dare forza alla voce dei territori, in particolare di quei territori che in questi anni sono stati abbandonati" ... (telenord.it)

Elezioni a Bertinoro, Bernaroli lancia la sua candidatura a sindaco con la lista 'Voltare pagina' - "La lista si chiamerà Voltare Pagina: un nome che non lascia spazio a interpretazioni e sintetizza con forza la volontà di cambiare rotta, non solo nei contenuti programmatici, ma nel modo stesso di i ... (forlitoday.it)