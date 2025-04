Capriolo intrappolato nel Naviglio | salvato dai vigili del fuoco

Naviglio Grande nel comune di Zibido San Giacomo questa mattina intorno alle 8.30 da parte dei vigili del fuoco di Milano. Un Capriolo adulto femmina, è rimasto intrappolato su un canale adiacente del Naviglio. È probabile che l'animale fosse lì già da alcune ore. Avvistato da un passante sono scattati subito i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del soccorso fluviale. Riportato fuori dalle acque e constatato che il Capriolo stesse bene, è stato subito rimesso in libertà. Liberoquotidiano.it - Capriolo intrappolato nel Naviglio: salvato dai vigili del fuoco Leggi su Liberoquotidiano.it Intervento sulGrande nel comune di Zibido San Giacomo questa mattina intorno alle 8.30 da parte deideldi Milano. Unadulto femmina, è rimastosu un canale adiacente del. È probabile che l'animale fosse lì già da alcune ore. Avvistato da un passante sono scattati subito i soccorsi. Sul posto ideldel soccorso fluviale. Riportato fuori dalle acque e constatato che ilstesse bene, è stato subito rimesso in libertà.

Milano, capriolo intrappolato nel Naviglio: salvato da vigili del fuoco. Capriolo resta intrappolato nel Naviglio, salvato dai vigili del fuoco: il video dei soccorsi e della liberazione. Zibido San Giacomo, capriolo intrappolato in un canale: salvato e rimesso in libertà. Un capriolo resta intrappolato nel Naviglio, salvato dai vigili del fuoco. Zibido, capriolo intrappolato nel Naviglio Grande: salvato dai Vigili del Fuoco. Milano: capriolo intrappolato in Naviglio, salvato dai vigili del fuoco. Ne parlano su altre fonti

Milano, capriolo intrappolato nel Naviglio: salvato da vigili del fuoco - Intervento sul Naviglio Grande nel comune di Zibido San Giacomo questa mattina intorno alle 8.30 da parte dei Vigili del fuoco di Milano. Un capriolo adulto ... (msn.com)

Zibido San Giacomo, capriolo intrappolato in un canale: salvato e rimesso in libertà - L’intervento dei vigili del fuoco dopo l'allarme lanciato da un passante che ha visto l’animale in acqua: i pompieri lo hanno catturato, imbragato e poi liberato ... (msn.com)

Zibido, capriolo intrappolato nel Naviglio Grande: salvato dai Vigili del Fuoco - Una mattinata insolita lungo il Naviglio Grande: un capriolo adulto, femmina, è stato tratto in salvo dopo essere rimasto intrappolato in un canale adiacente nel territorio di Zibido San Giacomo, alle ... (ticinonotizie.it)