Oasport.it - Snowboard, Maurizio Bormolini e Jasmin Coratti vincono i PSL dei Campionati Italiani

Sulla pista del Faloria a Cortina d’Ampezzo (in provincia di Belluno, dove tra dieci mesi andranno in scena alcune gare delle Olimpiadi Invernali) si sono disputati idi. Nella specialità del PSL si sono imposti, rispettando il pronostico della vigilia.Il livignasco dell’Esercito, fresco vincitore della Coppa del Mondo generale, ha dettato legge fino all’atto conclusivo contro Tommy Rabanser (Carabinieri) ed è salito sul gradino più alto di un podio completato da Aaron March (Esercito). L’altoatesina delle Fiamme Oro ha invece primeggiato nella finale contro Elisa Fava (Sc Borgata Sestriere), mentre Elisa Caffont (Esercito) si è meritata la terza posizione regolando Lucia Dalmasso (Fiamme Gialle) nella small final.La rassegna tricolore si concluderà domani (domenica 6 aprile) con la disputa dei PGS, eventi che chiuderanno a tutti gli effetti un’intensa stagione in cui loitaliano è stato assoluto protagonista ai massimi livelli internazionali, facendo incetta di medaglie ai Mondiali e di podi in Coppa del Mondo.