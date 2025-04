Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-04-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguo in viale Tirreno la chiusura della strada all'altezza di Piazza Capri in direzione viale Jonio sono deviate 7 linee di bus viabilità alternativa e rallentamenti nei pressi della chiusura e invece il transito in direzione di Corso Sempione corteo in centro oggi pomeriggio fino alle 18 si era da Piazza Vittorio ai Fori Imperiali lungo lungo via dello Statuto Brancaccio via Cavour è Largo Corrado Ricci sono già in atto i divieti di sosta al passaggio dei partecipanti scatteranno chiusure delle strade le deviazioni delle linee di bus linea 38 da questa mattina sono in servizio bus al posto dei tram per lasciare spazio alle potature sulla circonvallazione Gianicolense e ha un cantiere in piazza Io biondo la Gianicolense chiusa da via Ramazzini a Piazzale Dunant di apertura prevista in serata https://storage.