Micaela Ramazzotti e il rapporto con l’ex marito Paolo Virzì | Una separazione dolorosa

Micaela Ramazzotti con l’ex marito Paolo Virzì avuto una storia d’amore lunga quattordici anni: dalla loro unione sono arrivati i figli Jacopo ed Anna.Oggi vedremo l’attrice tra gli ospiti di Verissimo, in onda dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice del salotto televisivo, Silvia Toffanin. Dopo una carriera avviata nel mondo dei fotoromanzi (tra i volti più noti delle storie pubblicate sulla rivista Cioè), appena diciassettenne a seguito degli studi eseguiti sulla dizione sul grande schermo con La Via Degli Angeli di Pupi Avati. Il successo arriva nel decennio successivo quando su suggerimento del fratello Carlo, Paolo Virzì la sceglie per interpretare un ruolo da protagonista nel film Tutta La Vita Davanti, al fianco di Sabrina Ferilli. Metropolitanmagazine.it - Micaela Ramazzotti e il rapporto con l’ex marito Paolo Virzì: “Una separazione dolorosa” Leggi su Metropolitanmagazine.it conavuto una storia d’amore lunga quattordici anni: dalla loro unione sono arrivati i figli Jacopo ed Anna.Oggi vedremo l’attrice tra gli ospiti di Verissimo, in onda dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice del salotto televisivo, Silvia Toffanin. Dopo una carriera avviata nel mondo dei fotoromanzi (tra i volti più noti delle storie pubblicate sulla rivista Cioè), appena diciassettenne a seguito degli studi eseguiti sulla dizione sul grande schermo con La Via Degli Angeli di Pupi Avati. Il successo arriva nel decennio successivo quando su suggerimento del fratello Carlo,la sceglie per interpretare un ruolo da protagonista nel film Tutta La Vita Davanti, al fianco di Sabrina Ferilli.

