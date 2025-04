Le visite mediche le esegue il personal trainer | denunciato assieme ad un medico compiacente

visite per rilasciare i certificati medici? Le effettuava il personal trainer di una palestra di Cascina. E poi venivano firmate da un medico consenziente che mai aveva avuto modo di visitare i pazienti. I carabinieri dei Nas hanno concluso un'indagine complessa che ha portato alla denuncia di tre persone per esercizio abusivo della professione medica e altri reati connessi, all'interno di una palestra a Navacchio.L'operazione, condotta lo scorso 31 marzo, e? il risultato di un'attivita? investigativa per contrastare il fenomeno. Le indagini, avviate a seguito di un'ispezione nella palestra lo scorso 27 gennaio, hanno coinvolto approfondimenti documentali, analisi informatiche e l'ascolto di numerosi frequentatori della struttura. Secondo quanto emerso, un personal trainer della palestra avrebbe abusivamente esercitato professioni sanitarie, effettuando anamnesi e misurazioni di parametri vitali come elettrocardiogrammi, saturimetrie e pressione arteriosa.

