Ilfattoquotidiano.it - Roma, sala del Comune negata al prete anti droga Don Coluccia. “Brutto segnale”

Il 4 aprile Don Antonio, il sacerdote pugliese impegnato da sempre anella lotta alla, doveva incontrare alcuni comitati del rione Esquilino – una delle maggiori piazze di spaccio della Capitale – e di ‘Luce Sia’, rete di associazioni contro il degrado per discutere dei temi della sicurezza e della criminalità. Era tutto pronto, ma appena due giorni prima dell’evento il Municipio 1 – a guida Pd – ha ritirato l’autorizzazione per l’utilizzo dellapubblica della ‘Casa del cittadino‘ di via Galilei. “Un– commenta il sacerdote – Sarebbe stato bello incontrare i residenti e non solo per discutere su quali azioni intraprendere per combattere una piaga, quella della, che non risparmia neanche zone centrali come questa. Ma non è stato possibile – dice – e così abbiamo dovuto chiedere ospitalità all’ultimo momento ad un generoso albergatore della zona che ha messo a disposizione gratuitamente i suoi locali”.