Agi.it - Caso Garlasco: ex procuratore di Pavia, indagini su me? Solo calunnie

AGI - "Non ne so nulla". È il commento all'AGI dell'exdi, Mario Venditti, in relazione agli accertamenti sul suo operato che, secondo quanto rivelato dal quotidiano 'Il Giornale', sta conducendo la Procura di Brescia alla quale ha girato il fascicolo quella diper competenza. "Sono" aggiunge il magistrato che archivio' anche l'indagine su Andrea Sempio e il cui nome venne tirato in ballo l'anno scorso da un imprenditore coinvolto nell'operazione 'Clean' che ha portato all'arresto anche dell'ex comandante del nucleo investigativo dei carabinieri, Maurizio Pappalardo, e del maresciallo della polizia giudiziaria, Antonio Scopetto, ipotizzando un sistema di potere che avrebbe legato per anni magistrati, imprenditori e carabinieri. Fonti qualificate confermano che effettivamente un fascicolo sarebbe stato inviato dalla Procura di, guidata da Fabio Napoleone che ha riaperto il, a quella bresciana.