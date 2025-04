M5S manifestazione in piazza a Roma contro piano europeo per il riarmo

piazza a Roma per dire no “al folle piano di riarmo delle sorelle di Germania Meloni e von der Leyen e per chiedere invece risposte concrete alle reali esigenze del Paese”. “Ci siamo. #fermiamoli” ha scritto sui social il presidente M5S Giuseppe Conte rilanciando la manifestazione ‘No al riarmo‘. Il corteo parte da piazza Vittorio Emanuele per arrivare in via dei Fori Imperiali.Alla manifestazione presente anche una delegazione Pd, annunciata dalla segretaria Elly Schelin. Presenti, tra gli altri, il capogruppo al Senato Francesco Boccia, il responsabile Organizzazione della segreteria Igor Taruffi, gli europarlamentari Sandro Ruotolo e Marco Tarquinio, la senatrice Susanna Camusso. “Non possiamo pensare di spendere oltre 30 miliardi in nuovi armamenti, correndo a tutta velocità verso un’economia di guerra, mentre il finanziamento per la sanità pubblica scende paurosamente e il Servizio sanitario nazionale rischia il collasso. Lapresse.it - M5S, manifestazione in piazza a Roma contro piano europeo per il riarmo Leggi su Lapresse.it Il Movimento 5 Stelle è sceso inper dire no “al folledidelle sorelle di Germania Meloni e von der Leyen e per chiedere invece risposte concrete alle reali esigenze del Paese”. “Ci siamo. #fermiamoli” ha scritto sui social il presidente M5S Giuseppe Conte rilanciando la‘No al‘. Il corteo parte daVittorio Emanuele per arrivare in via dei Fori Imperiali.Allapresente anche una delegazione Pd, annunciata dalla segretaria Elly Schelin. Presenti, tra gli altri, il capogruppo al Senato Francesco Boccia, il responsabile Organizzazione della segreteria Igor Taruffi, gli europarlamentari Sandro Ruotolo e Marco Tarquinio, la senatrice Susanna Camusso. “Non possiamo pensare di spendere oltre 30 miliardi in nuovi armamenti, correndo a tutta velocità verso un’economia di guerra, mentre il finanziamento per la sanità pubblica scende paurosamente e il Servizio sanitario nazionale rischia il collasso.

Roma, manifestazione del M5S contro il riarmo europeo | Le ultime notizie in diretta. Conte: «Stiamo piantando un pilastro per costruire un'alternativa di governo». I 5 Stelle in piazza contro "l'Europa delle armi", Schlein scioglie la riserva: ci sarà anche una delegazione del Pd. Roma, manifestazione del M5s contro il riarmo Ue. C’è anche la delegazione Pd. Roma, piazza M5S contro il riarmo. Ci sarà anche una delegazione Pd. "No al riarmo", gli interventi dal palco della manifestazione M5s di Roma: segui la diretta video. Oggi a Roma la manifestazione del M5s contro le armi, in piazza anche una delegazione Pd. Ne parlano su altre fonti

M5S, manifestazione in piazza a Roma contro piano europeo per il riarmo - Il Movimento 5 Stelle è sceso in piazza a Roma per dire no "al folle piano di riarmo delle sorelle di Germania Meloni e von der Leyen e per chiedere invece ... (msn.com)

M5S in piazza a Roma contro il riarmo. Conte: "Stiamo piantando un pilastro per costruire un'alternativa" - Il leader M5S al corteo: 'È una piazza che abbiamo messo a disposizione di tutti e sono contento che le forze principali di opposizione siano tutte qui rappresentate' ... (msn.com)

Manifestazione del M5s contro il riarmo a Roma il 5 aprile: orari, percorso del corteo e strade chiuse - Prevista a Roma per sabato, 5 aprile 2025 la manifestazione contro il riarmo organizzata dal Movimento 5 stelle ... (fanpage.it)