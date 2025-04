Zonawrestling.net - FOTO: Seth Rollins rende omaggio in maniera discreta a Bray Wyatt durante SmackDown

la puntata didi stanotte,ha indossato un paio di scarpe che– il cui vero nome è Windham Rotunda – usava ai tempi della sua permanenza in WWE. Anche se non è stato menzionatola telecronaca, i fan di lunga data hanno immediatamente notato il riferimento e la cosa non è passata inosservata online.Il tributoè morto il 24 agosto 2023, in seguito a un attacco cardiaco. Aveva solo 36 anni. A quasi due anni di distanza, la sua assenza è ancora pesante per lo spogliatoio e soprattutto per coloro che sono cresciuti al suo fianco. Lui eavevano un forte legame dietro le quinte. Sono cresciuti insieme nella federazione trascorrendo anni a lavorare con e contro l’altro in alcune delle storyline più creative della compagnia.