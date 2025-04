Internews24.com - Parma Inter, Inzaghi cambia ruolo a Calhanoglu! Piccola rivoluzione nella formazione: tutte le scelte

di Redazioneledel mister dei nerazzurriLa novità dipiù grande attesa perdi oggi pomeriggio, match delle ore 18 valevole per il 31° turno del campionato di Serie A, riguarda imenti operati da Simonenel reparto di centrocampo. Come rivelato dal giornalista Pasquale Guarro e confermato anche da Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha deciso di far partire dalla panchina Davide Frattesi (nonostante l’assenza per squalifica di Nicolò Barella). Prende forma dunque la prova difatta ieri ad Appiano Gentile, quando Hakanera stato testato da mezzala destra. E’ proprio quello ilche occuperà il turco, con Asllani in cabina di regia e Mkhitaryan confermato come mezzala sinistra.