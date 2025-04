Quotidiano.net - Corteo M5s a Roma contro il riarmo europeo: la diretta. Chi c’è: l’elenco degli ospiti

Leggi su Quotidiano.net

, 5 aprile 2025 - È iniziato da piazza Vittorio Emanuele ail raduno dei manifestanti che parteciperanno alilpromosso da movimento 5 stelle. Numerose le persone presenti con bandiere del movimento cinque stelle, di rifondazione comunista e dell'Anpi. Diversi manifestanti con le bandiere arcobaleno della pace, bandiere della Palestina o tricolori. Ilè partito alle 14 per giungere a via dei fori imperiali dove è allestito il palco. In piazza anche la delegazione del Pd. Tra i parlamentari presenti ci sono il capogruppo al Senato Francesco Boccia, Susanna Camusso, Marco Furfaro, Antonio Misiani, Paolo Giani e Sandro Ruotolo. Le notizie in