Sololaroma.it - Roma Primavera-Torino 2-1, Graziani inizia la rimonta: Seck la decide nella ripresa

Lasupera 2-1 ile ottiene la seconda vittoria consecutiva, mantenendo così la vetta della classifica. I giallorossi erano passati in svantaggio nel primo tempo dopo il gol di Perciun, ma il gol su rigore die la rete dihanno regalato i tre punti alla squadra di Falsini. Primo tempoPrimo quarto d’ora di grande equilibrio, con le due squadre che si studiano per cercare il giusto varco per colpire. La prima grande occasione è dellaal 18?: Della Rocca conduce il contropiede e dal limite sinistro dell’area di rigore si sposta verso il centro e calcia in porta col destro, sfiorando di poco il palo. I giallorossi stazionanometacampo avversaria, ma sbagliano spesso nell’ultimo passaggio prima di arrivare in porta.Al 31?, a sorpresa, arriva il vantaggio delalla prima grande chance: Di Nunzio perde palla sulla pressione di Della Vecchia, Perciun ne approfitta per recuperare palla e battere De Marzi con una conclusione da fuori area.