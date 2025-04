Certificati medici in palestra ma visite mai effettuate | i dati li raccoglieva il personal trainer Tre denunciati

palestra a Navacchio. L'operazione risale al 31 marzo ma solo oggi ne è stata data notizia. Le indagini erano partite dopo un'ispezione eseguita a fine gennaio e si sono sviluppate attraverso approfondimenti documentali, analisi informatiche e l'ascolto di numerosi frequentatori della struttura. Secondo quanto emerso un personal trainer della palestra avrebbe abusivamente esercitato professioni sanitarie, effettuando anamnesi e misurazioni di parametri vitali come elettrocardiogrammi, saturimetrie e pressione arteriosa. Prestazioni eseguite senza avere le necessarie abilitazioni e dietro compenso aggiuntivo alla quota di iscrizione, finalizzate al rilascio di Certificati medici, secondo i militari dell’Arma, che hanno coinvolto anche il medico di un poliambulatorio accusato di aver firmato e rilasciato referti medici basandosi esclusivamente sui dati forniti dal personal trainer della palestra, senza aver mai visitato i pazienti. Lanazione.it - Certificati medici in palestra ma visite mai effettuate: i dati li raccoglieva il personal trainer. Tre denunciati Leggi su Lanazione.it Navacchio (Pisa), 5 aprile 2025 – Tre persone denunciate per esercizio abusivo della professione medica e altri reati connessi: è il bilancio del blitz eseguito dai carabinieri del Nas in unaa Navacchio. L'operazione risale al 31 marzo ma solo oggi ne è stata data notizia. Le indagini erano partite dopo un'ispezione eseguita a fine gennaio e si sono sviluppate attraverso approfondimenti documentali, analisi informatiche e l'ascolto di numerosi frequentatori della struttura. Secondo quanto emerso undellaavrebbe abusivamente esercitato professioni sanitarie, effettuando anamnesi e misurazioni di parametri vitali come elettrocardiogrammi, saturimetrie e pressione arteriosa. Prestazioni eseguite senza avere le necessarie abilitazioni e dietro compenso aggiuntivo alla quota di iscrizione, finalizzate al rilascio di, secondo i militari dell’Arma, che hanno coinvolto anche il medico di un poliambulatorio accusato di aver firmato e rilasciato refertibasandosi esclusivamente suiforniti daldella, senza aver mai visitato i pazienti.

Certificati medici in palestra ma visite mai effettuate: i dati li raccoglieva il personal trainer. Tre denunciati. Certificato medico per palestra, corsi e attività sportive: dove si spende meno?. Le visite mediche le esegue il personal trainer: denunciato assieme ad un medico compiacente. Certificato medico sportivo: quando è obbligatorio e quando è a pagamento. Fitness: le 5 regole d'oro per ripartire a settembre. Certificato medico sportivo: come detrarre le spese nel 730?. Ne parlano su altre fonti

Certificati sportivi. Entrano in vigore da oggi le nuove regole - E ancora Ecg e visita medica obbligatorie ... Introdotte 3 tipologie di certificati, uno per l’attività ludico ricreativa (palestra e affini) , un altro specifico per l’attività non ... (quotidianosanita.it)

Visita medico sportiva: a cosa serve e quali esami comprende? - Visita medico sportiva: cos’è e a cosa serve? Quali esami comprende. Differenza tra visita agonistica e non agonistica. Quanto è obbligatori. Costi. La visita medico sportiva è un insieme di esami med ... (msn.com)

Detrazione visita medica rinnovo patente nel modello 730/2025: le istruzioni - Si può portare in detrazione la spesa sostenuta per la visita medica necessaria per il rinnovo della patente? Vediamo come si inserisce la spesa nel 730/2025. (money.it)