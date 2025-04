LIVE Cobolli-Dzumhur 6-3 ATP Bucarest 2025 in DIRETTA | l’azzurro chiude un 1 set dominato

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CARBALLES BAENA DALLE 14.00Cobolli-Dzumhur 6-3! Servizio e dritto, complicandosi la vita chiude l'azzurro!A-40 Lungo per fortuna il rovescio difensivo di Dzumhur.40-40 Doppio fallo (2°). Adesso sono finiti.40-30 Errore di rovescio, ne resta uno: il terzo!40-15 Altro kick vincente, secondo set point!30-15 Servizio e dritto! Bravissimo! La seconda in kick!15-15 Molto solido il kick con l'inside in di dritto seguente!0-15 Ecco invece il gratuito di rovescio, attenzione!5-3 Non risponde sulla seconda l'azzurro di rovescio. Quante chance non sfruttate! L'importante è chiudere ora!A-40 Bell'approccio slice Dzumhur, lungo il lob di Cobolli.40-40 Kick e rovescio lungoriga.30-40 Sbaglia ancora, tornato nello scambio, con il dritto Dzumhur.

