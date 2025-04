Napoli 2 feriti nell’auto ribaltata al corso Vittorio Emanuele | Servono altri dissuasori è strada killer

corso Vittorio Emanuele, seconda tra le strade killer a Napoli, stando al numero di sinistri nel report della polizia municipale. Bilancio: due feriti non gravi. La scena vede un'auto ribaltata, nel tratto di strada davanti all'hotel San Francesco al Monte, e le scalette di San Pasquale che portano al murales di Maradona.Secondo la prima ricostruzione, erano le 12 circa. La vettura, un'Audi, proveniva da piazza Mazzini, quando ha urtato un'auto in sosta vietata. Il forte impatto l'ha fatta capovolgere, e nel capitombolo ha invaso l'altra carreggiata. La carambola sarebbe avvenuta proprio sulle strisce pedonali. In quel momento, per fortuna, nessun pedone attraversava la strada. E sempre per caso non passavano moto o altre auto, sull'altro lato della carreggiata a doppio senso.

