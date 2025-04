Juventusnews24.com - Boniek vede grande equilibrio in Roma Juve: «I bianconeri sono forti, hanno giocatori tosti. Il match sarà deciso così»

di RedazionentusNews24, ex di, ha espresso la sua opinione in merito alla sfida dell’Olimpico: la sua sensazione propende verso l’totaleIntervistato danews.eu,ha provato a tracciare il disegno per. Ecco cosa ha detto il polacco in merito a questa partitissima, valida per la 31^ giornata di Serie A.PAROLE – «Quale delle 2 squadre arriva meglio allo scontro? Laci arriva bene; Claudio ha fatto un miracolo, perché Ranieri “fa” miracoli, non è la prima volta. Laè forte, hapur se non ha un vero e proprio “crack”, è rigenerata mentalmente dal recente cambio della guida tecnica.unequilibrato, forseda uno o due episodi».Leggi suntusnews24.com