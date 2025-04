Trento scarcerato il 19enne che ha ucciso il padre per difendere la madre

È stato scarcerato Bojan Panic, il 19enne che, per difendere la madre, ha ucciso a coltellate il padre, un muratore di 46 anni originario della Bosnia. Il dramma si è consumato in un appartamento di Mezzolombardo, piccolo comune in provincia di Trento, la notte tra il 3 e il 4 aprile.

