Oasport.it - LIVE Darderi-Carballes Baena 5-2, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: lo spagnolo serve per restare nel set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Altro errore gratuito con il dritto da parte dell’italo-argentino.0-15 Luciano perde il controllo del dritto lungolinea.3-5 Game. E’ largo il passante di rovescio di, chenuovamente per il set.40-30 Ottimo rovescio lungolinea del tennista di Tenerife.30-30 Non passa il dritto inside out dell’iberico.30-15 Scambio prolungato chiuso dall’errore con il rovescio tagliato di Luciano.15-15 Scappa via il rovescio in back difensivo dell’azzurro.0-15 In corridoio il recupero di dritto dell’iberico sul drop dell’avversario.2-5 Break. E’ lungo il dritto in avanzamento di. Dopo il cambio di campo loservirà per rimanere nel set.40-AD Palla break. Ottimo rovescio lungolinea dell’iberico.