Laspunta.it - “Dall’Abbazia al Territorio: Casamari oltre il Monastero”. Un viaggio nel patrimonio culturale di Veroli

Ha preso il via oggi, presso l’Abbazia di, il ciclo di incontri “alil”. Un’iniziativache offrirà a residenti e visitatori un’opportunità unica di esplorare la ricchezza storica edeldi, attraverso sette appuntamenti fino al 21 novembre 2025. Ogni incontro si concentrerà su un aspetto diverso delche circonda l’Abbazia, un luogo simbolo non solo per il suo valore religioso, ma anche per l’importanza storica eche ricopre nel contesto più ampio della Ciociaria.La prima giornata di eventi ha visto la partecipazione di esperti, storici e appassionati, che hanno illustrato la storia dell’abbazia e il suo legame indissolubile con ilcircostante. Durante l’inaugurazione dell’evento, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha voluto esprimere il sostegno della Provincia di Frosinone, portando i saluti del Presidente Luca Di Stefano, a questa iniziativa di grande valore