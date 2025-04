Lapresse.it - Juventus, Thiago Motta: “Lavoro interrotto a un punto dall’obiettivo”

Leggi su Lapresse.it

L’ex allenatore della, in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato del suo recente esonero dal club bianconero. “È difficile fare un’analisi, essendo così vicini a quello che è successo. Sicuramente sono deluso perché non è andata come speravamo, soprattutto in Coppa Italia e Champions. Però non sono d’accordo quando sento parlare di fallimento: il nostroè statoquando eravamo a undal quarto posto in classifica che era, a inizio stagione, l’obiettivo prioritario” le parole di.“Quando ho accettato questo incarico, con grande entusiasmo – precisa– sapevo che sarebbe stato un progetto triennale, fondato su una profonda rivoluzione della squadra, sul suo radicale ringiovanimento. So benissimo che, in squadre del livello della Juve, bisogna vincere.