Acqua che scorre l’inno ambientalista di Niccolò Fabi che non urla ma s’insinua sottopelle

Niccolò Fabi sta tornando con un nuovo lavoro, "Libertà negli occhi", che sarà pubblicato il 16 maggio, giorno del suo cinquantasettesimo compleanno. Ma ad anticipare l'album, giovedì scorso, è uscito un brano – "Acqua che scorre" – che a un primo ascolto può apparire spiazzante.Fabi ha abituato il suo pubblico a canzoni che funzionano come una catarsi: puntano dritte al cuore del dolore, lo custodiscono e lo trasformano. Non è un caso che lo stesso cantautore romano definisca spesso i suoi concerti come una sorta di terapia collettiva.

