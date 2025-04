Pronto soccorso a scuola | bambino di 10 anni salva la nonna con le manovre apprese in classe

Un bambino di soli 10 anni ha dimostrato straordinario sangue freddo salvando la vita della nonna, colta da una crisi epilettica. L'episodio è avvenuto venerdì 4 aprile ad Arezzo, dove il piccolo ha messo in pratica le manovre di primo soccorso imparate a scuola.

