Imprenditori cinesi all’estero hanno espresso ottimismo riguardo alle prospettive di investimento nel mercato cinese durante una conferenza su investimenti e commercio tenutasi nella citta’ cinese orientale di Quanzhou. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6065830/6065830/2025-04-05/Imprenditori-cinesi-all-estero-ottimisti-su-prospettive-di-investimento-nel-mercato-cinese Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Imprenditori cinesi all’estero ottimisti su prospettive di investimento nel mercato cinese Leggi su Romadailynews.it hanno espresso ottimismo riguardo alledineldurante una conferenza su investimenti e commercio tenutasi nella citta’orientale di Quanzhou. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6065830/6065830/2025-04-05/-all-estero--su--di--nel-Agenzia Xinhua

