Salute in Italia | disuguaglianze e fragilità in aumento pesa l’accesso ai servizi

Salute, Benessere e Resilienza, l’Indice di vicinanza della Salute è al minimo storico: lontani i livelli pre-pandemia, sia in termini di isolamento che di benessere mentale. Serve approccio One health. di Monica SozziL’Italia affronta un’evoluzione complessa del sistema Salute, in cui emergono nuove fragilità e crescente difficoltà di accesso ai servizi. Il terzo Rapporto 2024 dell’Osservatorio Salute, Benessere e Resilienza “Nuove proporzioni: sinergie per la Salute in un mondo trasformato” di Fondazione RiES evidenzia come il concetto di Salute debba essere ripensato alla luce dei cambiamenti globali, con un approccio più integrato che consideri i determinanti sociali, ambientali ed economici.Tra le principali criticità emergenti, lo studio rileva un peggioramento degli indicatori legati alla prevenzione, alla Salute mentale e alla coesione sociale, con un impatto significativo sulla qualità della vita dei cittadini. Leggi su Ildenaro.it Secondo il rapporto dell’Osservatorio, Benessere e Resilienza, l’Indice di vicinanza dellaè al minimo storico: lontani i livelli pre-pandemia, sia in termini di isolamento che di benessere mentale. Serve approccio One health. di Monica SozziL’affronta un’evoluzione complessa del sistema, in cui emergono nuovee crescente difficoltà di accesso ai. Il terzo Rapporto 2024 dell’Osservatorio, Benessere e Resilienza “Nuove proporzioni: sinergie per lain un mondo trasformato” di Fondazione RiES evidenzia come il concetto didebba essere ripensato alla luce dei cambiamenti globali, con un approccio più integrato che consideri i determinanti sociali, ambientali ed economici.Tra le principali criticità emergenti, lo studio rileva un peggioramento degli indicatori legati alla prevenzione, allamentale e alla coesione sociale, con un impatto significativo sulla qualità della vita dei cittadini.

Blog | Diritti, in Italia il 30% di donne e minori vivono in regioni con accesso limitato ai servizi essenziali. Le temperature aumentano, le diseguaglianze si moltiplicano. Giornata Mondiale del Bambino e dell'Adolescente: la salute dei bambini tra luci e ombre.. Povertà sanitaria. Banco farmaceutico: riguarda 463mila persone. Daniotti: "Aiutare fragili e fare rete per salvaguardare Ssn". "Cinque Italie": le disuguaglianze territoriali oltre il Nord sviluppato e il Sud arretrato.

