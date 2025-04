Internews24.com - Thuram racconta: «Quando sono arrivato all’Inter ho dovuto imparare a giocare con Lautaro, qui puoi apprendere da tutti, anche da Inzaghi! Dicono che valgo 75 milioni? Il merito non è solo mio ma…»

di RedazioneL’attaccante dell’Inter, Marcus, ha rilasciato una lunga intervista nella quale si èto come calciatore e nonNel giorno di Parma Inter, Marcusha rilasciato una lunga intervista per la rivista francese Onze Mondial. Queste le parole del centravanti nerazzurro, che svela i segreti del suo ruolo e del suo stile di gioco.COME SI DIVENTA IL NUMERO UNO? – «Continuando a lavorare, a farsi le domande giuste e a riflettere. Voglio diventare sempre più intelligente nel gioco perché è questo ciò che fa la differenza tra un buon giocatore e un grande giocatore: la capacità di saper leggere il gioco, capire cosa sta succedendo in campo 30 secondi prima. E come sapete, avere 30 secondi d’anticipo è una cosa enorme. Bisogna insistere su questo aspetto. Si tratta di quelle piccole cose che magari la gente non vede in televisione, ma che ogni giocatore deve puntare a controllare.