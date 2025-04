Anteprima24.it - “Non abbiamo dato alcol a quella ragazza”, bar chiuso va al Tar

Tempo di lettura: 2 minuti“Gentile clientela, a causa della falsa denuncia di unaminorenne che ha dichiarato, si ribadisce, falsamente, di aver bevuto 15 bicchierini di tequila nel nostro bar, prodotto che non acquistato e non somministrato da almeno un anno, come dimostrato da fatture depositate alla Questura precedentemente, siano costretti alla chiusura per un periodo di 20 giorni. Contestando, ancora, con questo scritto, la falsità della denuncia e l’incuria dell’autorità procedente che, a fronte di allegate testimonianze dichiarate e fatture comprovanti la nostra estranietà all’accaduto, ha ritenuto di adottare questo provvedimento.Ribadiamo, con forza, la nostra completa e tolale estranietà ai fatti, riservandoci ogni provvedimento nelle sedi opportune, anche nei confronti dell’ingiustificato provvedimento adottato, che cagiona un gravissimo danno economico, senza causa, alla nostra attività.