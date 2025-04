Spettacolo.periodicodaily.com - Ilaria Galassi Lancia il Suo Nuovo Singolo “Niente da Perdere”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

A partire da venerdì 28 marzo, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali ildi, intitolato “da”. Il brano, prodotto e distribuito dalla Keep Hold s.r.l. e Starpoint International s.r.l., è edito da Warner Chappel Music Italia s.r.l. e Cafè Concerto Italia s.r.l.Un Brano Leggero e Fresco per la Primavera“da” si presenta come una canzone dal ritmo allegro, che evoca il clima estivo imminente, tra amore e divertimento. Con l’arrivo della primavera, il brano cattura perfettamente quella sensazione di leggerezza che accompagna gli amori estivi, fugaci ma intensi, che caratterizzano la stagione calda. La canzone è una celebrazione di quegli amori giovanili che, pur essendo effimeri, lasciano un segno indelebile nei cuori di chi li vive.