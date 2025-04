Juventus Next Gen Crotone 0-0 LIVE | fischio d’inizio a Biella

Juventus Next Gen Crotone LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di Serie C 2024/25(inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Next Gen torna in campo per puntare i playoff. Contro il Crotone, quarta forza del girone C, sarà quasi obbligatorio guadagnare i tre punti. Juventusnews24 segue LIVE il match.L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI JuventusNEWS24 AD ALESSANDRO PIETRELLIJuventus Next Gen Crotone 0-0: sintesi e moviola1? fischio d’inizio – Cominciata Juventus Next Gen Crotone.Migliore in campo Juventus Next Gen: a fine partitaJuventus Next Gen Crotone 0-0: risultato e tabellinoReti:Juventus Next Gen (4-2-3-1): Daffara; Turco, Scaglia F., Gil Puche, Turicchia; Adzic, Macca; Pietrelli, Amaradio, Curdrig; Afena-Gyan. Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Crotone 0-0 LIVE: fischio d’inizio a Biella Leggi su Juventusnews24.com di Marco BaridonGen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di Serie C 2024/25(inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di) – LaGen torna in campo per puntare i playoff. Contro il, quarta forza del girone C, sarà quasi obbligatorio guadagnare i tre punti.news24 segueil match.L’INTERVISTA ESCLUSIVA DINEWS24 AD ALESSANDRO PIETRELLIGen0-0: sintesi e moviola1?– CominciataGen.Migliore in campoGen: a fine partitaGen0-0: risultato e tabellinoReti:Gen (4-2-3-1): Daffara; Turco, Scaglia F., Gil Puche, Turicchia; Adzic, Macca; Pietrelli, Amaradio, Curdrig; Afena-Gyan.

