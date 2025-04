M5s in piazza a Roma contro il riarmo Conte | Follia da 800 miliardi Cori contro Meloni Crosetto e Calenda – Foto e video

miliardi per riarmare l’Europa, una Follia». Lo ha detto l’ex premier Giuseppe Conte aprendo a Roma la manifestazione nazionale convocata dal Movimento 5 stelle per la pace e contro la «deriva bellicista» dell’Ue. «Giorgia Meloni ha approvato il piano di riarmo dell’Europa senza alcun mandato, e questo è un altro fallimento del suo governo che rimarrà nella storia», ha attaccato Conte davanti a una piazza gremita di fronte a bandiere arcobaleno e kefie palestinesi. In testa al corteo partito alle 14 da piazza Vittorio Emanuele anche una delegazione del Pd, composta dal capogruppo al Senato Francesco Boccia, Susanna Camusso, Marco Furfaro, Antonio Misiani, Paolo Giani e Sandro Ruotolo.April 5, 2025 I Cori contro il riarmo: «Meloni e Crosetto, toglietevi l’elmetto»Una manifestazione aperta a tutti, come ampiamente reso noto dalle polemiche che negli scorsi giorni hanno circondato la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo e l’invito a seguirla a Roma rivolto ai suoi follower. Leggi su Open.online «Oggi arriva un no forte e chiaro allo sperpero di 800per riarmare l’Europa, una». Lo ha detto l’ex premier Giuseppeaprendo ala manifestazione nazionale convocata dal Movimento 5 stelle per la pace ela «deriva bellicista» dell’Ue. «Giorgiaha approvato il piano didell’Europa senza alcun mandato, e questo è un altro fallimento del suo governo che rimarrà nella storia», ha attaccatodavanti a unagremita di fronte a bandiere arcobaleno e kefie palestinesi. In testa al corteo partito alle 14 daVittorio Emanuele anche una delegazione del Pd, composta dal capogruppo al Senato Francesco Boccia, Susanna Camusso, Marco Furfaro, Antonio Misiani, Paolo Giani e Sandro Ruotolo.April 5, 2025 Iil: «, toglietevi l’elmetto»Una manifestazione aperta a tutti, come ampiamente reso noto dalle polemiche che negli scorsi giorni hanno circondato la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo e l’invito a seguirla arivolto ai suoi follower.

M5S in piazza a Roma contro il riarmo. Conte: "Stiamo piantando un pilastro per costruire un'alternativa" - Il leader M5S al corteo: 'È una piazza che abbiamo messo a disposizione di tutti e sono contento che le forze principali di opposizione siano tutte qui rappresentate' ... (msn.com)

M5S, manifestazione in piazza a Roma contro piano europeo per il riarmo - Il Movimento 5 Stelle è sceso in piazza a Roma per dire no “al folle piano di riarmo delle sorelle di Germania Meloni e von der Leyen e per chiedere invece risposte concrete alle reali esigenze del Pa ... (msn.com)

M5S in piazza a Roma, bandiere ProPal e striscioni contro Netanyahu - In piazza Vittorio Emanuele cominciano ad arrivare i manifestanti M5S per la sfilata che alle 15 si concluderà ai Fori Imperiali. Tra le ... (iltempo.it)