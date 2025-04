Ilfattoquotidiano.it - Caro ministro Nordio, la piaga della violenza sulle donne non sparirà certo parlando di altre etnie

di Matteo PagliusoSara Campanella e Ilaria Sula sono le vittime di due degli ultimi femminicidi avvenuti in Italia. Da inizio anno sono già stati rilevati, in Italia, 11 femminicidi. Di fronte a tale barbarie, ilGiustiziareagisce davanti al parlamento spiegando che “purtroppo il legislatore e la magistratura possono arrivare entro certi limiti a reprimere questi fatti, che si radicano probabilmente nell’assoluta mancanza non solo di educazione civica ma anche di rispetto verso le persone, soprattutto per quanto riguarda giovani e adulti diche magari non hanno la nostra sensibilità verso le”., ridurre il problema a “giovani e adulti di” che considerate diverse e irrispettose è irrisorio. La risposta da dare di fronte a tali violenze non è nell’attacco ad “un’etnia”, è nel contrastare certe mentalità e comportamenti.