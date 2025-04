Ilaria Sula il gip | Mark Samson può scappare e uccidere ancora L' auto lavata dopo l' omicidio

Mark Antony. Leggo.it - Ilaria Sula, il gip: «Mark Samson può scappare e uccidere ancora». L'auto lavata dopo l'omicidio Leggi su Leggo.it Il pericolo di fuga, il rischio di reiterazione del reato e l?inquinamento probatorio: sono queste le esigenze cautelari che hanno portato il gip di Roma a convalidare il fermo diAntony.

