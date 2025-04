Bianchini a tutto tondo | dai progetti futuri del Napoli agli aneddoti su Kim e Osimhen

Tommaso Bianchini ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato l'evoluzione del brand Napoli fra aneddoti passati e progetti futuri. Il Chief Revenue Officer del Napoli Tommaso Bianchini si è raccontato nel corso di una lunga intervista all'IPE Business School. Il dirigente azzurro ha toccato tanti temi del presente e del futuro del club, in ottica marketing e non solo. In primis, ha definito quello che è stato il suo obiettivo prioritario nel corso della sua esperienza napoletana: "Sono a Napoli da gennaio 2022, questi anni sono serviti a dare una struttura e un'identità al brand Napoli sul mercato nazionale e internazionale. La nuova fase sarà di contaminazione fra le aree per dare ulteriori strumenti d'ingaggio ai tifosi: siamo chiamati a dotarli di strumenti di connessione giornaliera col club".

