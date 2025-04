L’intervista di Thiago Motta è la prosecuzione delle sue conferenze | un inno all’incomunicabilità di Antonioni

L’intervista di Thiago Motta è la prosecuzione delle sue conferenze: un inno all’incomunicabilità di AntonioniLa vita è anche una questione di tempi. Se fosse stato esonerato negli anni Sessanta, Thiago Motta avrebbe avuto un futuro assicurato nel cinema. Michelangelo Antonioni, maestro dell’incomunicabilità, lo avrebbe certamente scritturato per uno dei suoi capolavori. Con buona pace del perfido Dino Risi che fece dire a Gassman ne “Il sorpasso”: «L’hai visto “L’eclisse”? Io ci ho dormito, bella pennichella. Bel regista Antonioni».L’intervista di Thiago al Corsera – a firma Walter Veltroni – ci è parsa la naturale prosecuzione delle sue lunari conferenze stampa. Un concentrato di nulla. In cui ha confermato non solo la sua totale assenza di empatia ma soprattutto quella che sembra essere una cronica carenza di rendersi conto del contesto che lo circonda. Ilnapolista.it - L’intervista di Thiago Motta è la prosecuzione delle sue conferenze: un inno all’incomunicabilità di Antonioni Leggi su Ilnapolista.it diè lasue: undiLa vita è anche una questione di tempi. Se fosse stato esonerato negli anni Sessanta,avrebbe avuto un futuro assicurato nel cinema. Michelangelo, maestro dell’incomunicabilità, lo avrebbe certamente scritturato per uno dei suoi capolavori. Con buona pace del perfido Dino Risi che fece dire a Gassman ne “Il sorpasso”: «L’hai visto “L’eclisse”? Io ci ho dormito, bella pennichella. Bel regista».dial Corsera – a firma Walter Veltroni – ci è parsa la naturalesue lunaristampa. Un concentrato di nulla. In cui ha confermato non solo la sua totale assenza di empatia ma soprattutto quella che sembra essere una cronica carenza di rendersi conto del contesto che lo circonda.

