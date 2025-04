Spettacolo.periodicodaily.com - Eurovision Song Contest 2025: Pronti per le Semi-Finali!

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Ledell’si avvicinano, ed è ora di rivelare qualche dettaglio in più su queste emozionanti serate, come i running orders. L’evento si terrà a Basilea, con le prime due serate previste per martedì 13 maggio e giovedì 15 maggio.Cosa Sono i Running Orders?I Running Orders, ovvero l’ordine di esibizione dei partecipanti, sono stati determinati in base al sorteggio che ha assegnato ogni Paese alla metà della rispettiva-Finale. Inoltre, una parte dell’ordine è stata scelta dai produttori per garantire uno spettacolo il più coinvolgente e interessante possibile. Questo significa che l’ordine di esibizione avrà un impatto importante sulla dinamica delle serate, creando un’esperienza unica per il pubblico.I Paesi del Big 5 e gli Ospiti Speciali delledell’Anche se i Paesi del Big 5 (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) e il Paese Ospitante (Svizzera) sono già qualificati direttamente per lassima di sabato 17 maggio, parteciperanno comunque allecon delle performance speciali.