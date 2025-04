Savino Del Bene a Milano ultima chiamata per la semifinale playoff.

Leggi su Corrieretoscano.it

SCANDICCI –inper ladel. Cui serve l’impresa per invertire le sorti della seria contro. LaDelVolley si trova con le spalle al muro dopo essere uscita sconfitta anche da un’infinita Gara-2 in cui Herbots e compagne hanno coraggiosamente rimontato due set di svantaggio e si sono arrese solo 13-15 al tie-break.Se da una parte l’inerzia è tutta a favore della Numia Vero Volley, ora avanti 2-0 nella serie e con la concreta occasione di accedere direttamente alla finale scudetto già domenica all’Allianz Cloud, dall’altra la squadra di coach Gaspari ha dimostrato ancora una volta di poter tener testa ad Orro e compagne.Per non concludere il proprio percorso neiscudetto, le toscane dovranno quindi aggiudicarsi obbligatoriamente il terzo atto della, previsto per domenica 6 aprile alle 18 all’Allianz Cloud di