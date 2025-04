Milan-Fiorentina | probabili formazioni Reijnders recupera in extremis panchina per Gimenez

Milano, 5 aprile 2025 – Ultimo treno per l’Europa per il Milan – reduce dal confortante pari nel match d’andata del derby della semifinale di Coppa Italia – che, se vorrà cercare di raggiungere il traguardo della qualificazione quantomeno in Europa League attraverso il piazzamento in campionato, non potrà più fallire e dovrà giocoforza ricominciare a correre e macinare punti a partire dalla sfida in programma questa sera alle 20.45 (diretta su Sky Sport e DAZN e streaming su DAZN e Sky Go DAZN) contro la Fiorentina che si presenterà allo Stadio Meazza di San Siro galvanizzata dai pesanti successi contro Atalanta e Juventus. Nonostante il buon momento, però il tecnico dei viola Raffaele Palladino vuole assolutamente tenere i piedi per terra: “Dal punto di vista del nostro lavoro quotidiano, non è cambiato nulla. Sport.quotidiano.net - Milan-Fiorentina: probabili formazioni. Reijnders recupera in extremis, panchina per Gimenez Leggi su Sport.quotidiano.net o, 5 aprile 2025 – Ultimo treno per l’Europa per il– reduce dal confortante pari nel match d’andata del derby della semifinale di Coppa Italia – che, se vorrà cercare di raggiungere il traguardo della qualificazione quantomeno in Europa League attraverso il piazzamento in campionato, non potrà più fallire e dovrà giocoforza ricominciare a correre e macinare punti a partire dalla sfida in programma questa sera alle 20.45 (diretta su Sky Sport e DAZN e streaming su DAZN e Sky Go DAZN) contro lache si presenterà allo Stadio Meazza di San Siro galvanizzata dai pesanti successi contro Atalanta e Juventus. Nonostante il buon momento, però il tecnico dei viola Raffaele Palladino vuole assolutamente tenere i piedi per terra: “Dal punto di vista del nostro lavoro quotidiano, non è cambiato nulla.

