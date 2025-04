Trump lancia la Trump Card | il permesso di soggiorno d’oro da 5 milioni per i super-ricchi

Trump sulla 'carta d'oro', lo speciale permesso di soggiorno che l'amministrazione americana darà ai super-ricchi che possono permettersi di pagarlo 5 milioni di dollari. E' stato lo stesso presidente a mostrare la 'golden Card' ai giornalisti, sull'Air Force One che ieri sera lo portava in Florida per assistere a un torneo di golf.

