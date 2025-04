Dipendenza energetica | il governo non sa cosa sia il sovranismo E ora ci si mettono pure dazi e riarmo

Dipendenza energetica da paesi terzi, non fare nulla sul fronte della indispensabile sovranità alimentare, minacciata dalla crisi climatica.Lo spostamento dal gas russo a quello di altri paesi tra cui gli Stati Uniti, raccontato come la svolta per le nostre aziende e famiglie, si è schiantato miseramente contro la realtà: in un mondo instabile sotto tutti i punti di vista, il paese creduto democratico per antonomasia è diventato una semi-dittatura, e cerca di picconare la globalizzazione a colpi di dazi che causeranno immensa inflazione, povertà, crisi in borsa (quindi soldi bruciati) continui e inarrestabili.Poco o nulla si è fatto per l’unica inDipendenza energetica reale e stabile per sempre, ovvero le rinnovabili. Ilfattoquotidiano.it - Dipendenza energetica: il governo non sa cosa sia il sovranismo. E ora ci si mettono pure dazi e riarmo Leggi su Ilfattoquotidiano.it Negli ultimi anni, i nostri governi hanno fatto esattamente ciò che non avrebbero dovuto fare: aumentare la nostrada paesi terzi, non fare nulla sul fronte della indispensabile sovranità alimentare, minacciata dalla crisi climatica.Lo spostamento dal gas russo a quello di altri paesi tra cui gli Stati Uniti, raccontato come la svolta per le nostre aziende e famiglie, si è schiantato miseramente contro la realtà: in un mondo instabile sotto tutti i punti di vista, il paese creduto democratico per antonomasia è diventato una semi-dittatura, e cerca di picconare la globalizzazione a colpi diche causeranno immensa inflazione, povertà, crisi in borsa (quindi soldi bruciati) continui e inarrestabili.Poco o nulla si è fatto per l’unica inreale e stabile per sempre, ovvero le rinnovabili.

