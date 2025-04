Il ministro Giorgetti dice che non bisogna rispondere a Trump con i contro dazi | Niente panico

ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha detto che serve una "de-escalation con l'amministrazione Usa" dopo i dazi imposti da Donald Trump, e che bisogna "evitare di partire con una politica dei contro-dazi". Poi ha suggerito che l'Ue sospenda i vincoli sui bilanci pubblici per permettere di aiutare le imprese. Leggi su Fanpage.it Ildell'Economia Giancarloha detto che serve una "de-escalation con l'amministrazione Usa" dopo iimposti da Donald, e che"evitare di partire con una politica dei". Poi ha suggerito che l'Ue sospenda i vincoli sui bilanci pubblici per permettere di aiutare le imprese.

