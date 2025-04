Montecatini in scena Incanti | uno show con sei illusionisti

Montecatini, 4 aprile 2025 - Incanti, la magia della meraviglia sbarca al Teatro Verdi di Montecatini. L'appuntamento è domenica 6 aprile, alle ore 16.30, nello show ci saranno sei illusionisti, sei visioni artistiche, un'unica aspirazione: incantare il pubblico. Incanti è uno show che vede in scena sei dei più giovani e più premiati illusionisti italiani, che nell'arco della serata si alternano portando sul palco con le loro performance una interrogazione sull'incanto, sulla sua vera natura e sull'importanza di saperlo coltivare nelle nostre vite. Di e con Dario Adiletta, Francesco Della Bona, Niccolò Fontana, Andrea Rizzolini, Filiberto Selvi e Piero Venesia, è scritto e diretto da Andrea Rizzolini. Un nuovo concetto di spettacolo di illusionismo, capace di far sognare i più piccoli e di far riflettere i più grandi grazie ad un modo moderno di presentare la magia a teatro, che abbandona una volta per tutte le scatole ricoperte di paillettes, i cappelli a cilindro, i conigli, le colombe e le ballerine, per mettere in scena noi stessi, la nostra umanità e, con essa, le speranze e le disillusioni.

