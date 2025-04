Sono tornata al lavoro dopo le cure per il cancro e sono stata promossa sono fortunata Tante vengono lasciate a casa | parla Gaia Padovan giornalista Mediaset

"Ringrazio voi che mi avete abbracciata virtualmente in questi lunghi mesi e che condividete storie di sofferenza ma anche di infinita forza e amore e ringrazio l'azienda per la quale ho il privilegio di lavorare: dopo 9 mesi di malattia mi ha premiata promuovendomi a Caposervizio. Un bellissimo bentornata!": queste le parole di Gaia Padovan, 45 anni e giornalista Mediaset, che torna dopo la diagnosi di cancro al seno e annuncia felice anche una promozione, ringraziando il Biscione perché, scrive su Instagram, "quando si è supportati bisogna essere consapevoli e riconoscenti, non è per nulla scontato. In questo periodo ho scoperto quante donne malate di tumore si ritrovano in condizioni di fragilità economica, abbandonate dal compagno e licenziate dal datore di lavoro. E dunque, ancor di più grazie a Mediaset un'azienda dal cuore grande, (e meravigliosamente libera!)".

